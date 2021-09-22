Кабмин поддержал предложение Министерства здравоохранения.

Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение Министерства здравоохранения поддержано на сегодняшнем заседании правительства.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На заседании правительства Минздрав предложил поддержать соответствующее протокольное поручение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине пообещали наградить учебное заведение со 100% вакцинированных работников. Мэр Ивано-Франковска говорит, что даст за это один миллион гривень.

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Автор: Леся Лещенко