В частности, вакцина Pfizer, по словам главного государственного санитарного врача Украины, защищает от штамма "Дельта" на 92-94%.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают в том числе и от штамма коронавируса "Дельта", но их эффективность снижается на 5-6%.

Об этом он сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

"Да, защищают. Результаты научных исследований, которые уже опубликованы, говорят о том, что и вакцина Pfizer, и вакцина AstraZeneca защищают в том числе от штамма "Дельта". Этот уровень защиты немножко ниже, но он все равно есть - где-то на 5-6% ниже, чем в соотношении к стандартному штамму", - заявил Кузин.

Читайте такжеМогли пропустить: старые COVID-образцы украинцев проанализируют на наличие штамма "Дельта""То есть, если базовый уровень защиты вакцины Pfizer составляет 98%, то относительно "Дельты" он будет на уровне 92-94%. То есть такое небольшое снижение эффективности", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая этого года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

От начала вакцинальной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

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Автор: Константин Гончаров