Также в Украине происходит ускорение темпов вакцинации от коронавируса.

Штамм коронавируса “Дельта” больше поражает подростковое население, поэтому сейчас в Украине происходит проверка готовности детских инфекционных отделений и больниц.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы «Сніданок з 1+1».

“Речь идет об ускорении этапов вакцинации, потому что мы должны за летний период, подготовительный к осеннему периоду, привить максимальное количество людей”, - заявил он.

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Также, по словам Кузина, состоится проверка готовности и работа с детскими инфекционными больницами.

“Мы знаем, что штамм "Дельта" больше поражает именно подростковое население. Даже те случаи, которые были зафиксированы в Великобритании, в основном были связаны с тем, что вспышки фиксировались или на уровне школ, или на уровне профессиональных учебных заведений, поэтому мы сейчас будем проверять готовность именно детских инфекционных отделений больниц”, - добавил главный санврач.

Мутация коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта" уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствиям, чем в западных странах.

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Автор: Константин Гончаров