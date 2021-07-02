В Минздраве сейчас есть две стратегии повторной вакцинации от COVID-19: прививки третьей (усиливающей) дозой или прививки еще двумя дозами через год.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в настоящее время Минздрав изучает возможность введения прививки третьей дозой (усиливающей) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами.

Об этом сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

По словам главного санврача, сейчас есть две стратегии повторной вакцинации от COVID-19.

"Первая - когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная или усиливающая, и вторая тактика - когда ревакцинация, то есть повторная вакцинация, делается через год”, - рассказал он.

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Кузин отметил, что пока финальное решение, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, в Минздраве еще не принято.

“Поэтому мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация”, - отметил главный санврач.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая этого года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

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Автор: Константин Гончаров