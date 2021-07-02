Сейчас Минздрав Украины разрешил смешивать препараты компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer и Moderna.

Как рассказал член оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федор Лапий, сегодня в штабе Минздрава утвердили решение, что если человек был вакцинирован первой дозой мРНК, а это вакцина Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer, пишет РБК-Украина.

При этом если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

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Если человека вакцинировали первой дозой от AstraZeneca, то оптимально, чтобы и вторая доза была той же вакциной. Однако Лапий подчеркнул, что если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране будет дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

А вот вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследовании для комбинации китайского препарата и других вакцин.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал, в каких случаях решать комбинирование препаратов от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая в Украине заработали первые центры массовой вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 2 млн 001 тыс. 132 человека, из них получили 2 дозы – 766 тыс. 483.

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Автор: Виктория Гордиенко