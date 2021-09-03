Размещены они в торговых центрах в Оболонском и Дарницком районах.

В Киеве завтра будут работать еще два пункта вакцинации.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения КГГА на своей странице в Facebook.

"Завтра начинают работу два новых вакцинальных пункта в ТЦ "Эпицентр К" ул. С. Бандеры, 11 (Оболонский район) и просп. Григоренка, 40 (Дарницкий район)", - говорится в сообщении.

Как напомнили в КГГА, со 2 сентября киевлян уже вакцинируют в "Эпицентре" на Кольцевой, 1-Б и Полярной, 20-д, а также в ТРЦ "Ретровиль" на пр. Свободы, 22.

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Дарницкая районная в г. Киеве госадминистрация сообщает о работе пункта вакцинации на просп. Григоренко, 40, где будут иммунизировать всех по желанию вакцинами АстраЗенека, Коронавак и Пфайзер, как в порядке очереди, так и по предварительной записи.

В выходные дни пункт будет работать с 11.00. до 17.00 час.

В будние дни с 13.00 час. до 18.30 ч.

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me

Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Вакцинация от коронавируса в Киеве

В столице вакцинироваться можно в 22 центрах вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают в выходные. Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

По состоянию на 26 августа 511 тыс. 276 жителей столицы уже были привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, а всего с начала вакцинации проведено было 1 255 870 прививок.

Автор: Инна Андалицкая