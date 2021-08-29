Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX.

Украина получила еще 188 тыс. 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX из обеспечения справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран мира", - говорится в сообщении.

Доставку препарата организовал Детский фонд ООН( ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Ранее, в июле, ЮНИСЕФ доставил 2 млн 040 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX. В общем, Украина получила 4 млн 325 тыс. 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках этой инициативы.

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Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной по лицензии Институтом сыворотки крови в Индии; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что до конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Автор: Леся Лещенко