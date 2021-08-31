По состоянию на 29 августа работникам образования сделали почти 890 тысяч прививок.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине не собираются вводить принудительную вакцинацию для педагогов.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" заявил спикер Минздрава Роман Борщ.

По его словам, в случае перехода в желтую или оранжевую карантинную зону учебные заведения смогут продолжать очное обучение только при наличии 80% и больше вакцинированных работников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение..." - отметил он.

Читайте такжеУкраина получила еще 188 тысяч доз вакцины PfizerСпикер Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса остается добровольной и бесплатной.

По состоянию на 29 августа работникам образования сделали почти 890 тысяч прививок.

"Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения", - отметил Борщ.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной по лицензии Институтом сыворотки крови в Индии; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что до конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Автор: Людмила Жерновская