В Украине уже более 4 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, вчера от COVID-19 прививали 152 тыс. 722 лица.
Об этом сообщили в пресс-службе В частности, вчера получили первую дозу 46 тыс. 826 человек, вторую - 105 тыс. 946.
Прививка проводилась 977 мобильными бригадами по иммунизации, 2 тыс. 962 пунктами прививки и 330 центрами вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 498 тыс. 951 человек, из них получили две дозы - 4 млн 012 тыс. 016. В общем сделано 9 510 965 прививок.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.