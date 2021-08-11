Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 122 случая коронавируса. Среди новых больных 54 детей и 31 медиков. Также 1 160 пациентов выздоровели, 25 - умерли от осложнений. В больницы с подтверждением и подозрением на COVID-19 попали 648 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На прошлой неделе количество инфицированных за сутки превысило тысячу впервые с 18 июня. На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился, днем ранее выявили 781 новый случай заражения.

Так, больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 261 354 случая инфицирования. Из них 53 149 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 193 752 — выздоровели.

Лаборатории сделали 53 200 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 23 633, методом ИФА — 8 963. Также сделали 20 604 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

167 673 человека вакцинированы от COVID-19 за сутки 10 августа 2021 года. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированные - 63 890 человек.

В течение суток работали 965 мобильных бригад, 2 774 пункта прививки и 325 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко