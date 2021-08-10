Госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью уже превышают выписки из больниц на 18%.

В Украине постепенный рост заболеваемости COVID-19 продолжается уже четвертую неделю подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, по уровню заболеваемости, то есть по числу выявленных случаев за последние 14 дней на 100 тыс. населения, среди крупных стран Европы Украина находится на 12-м месте.

Ганиченко отметил, что к 9 большим странам Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Греция, Португалия, Нидерланды, Россия, Бельгия и Италия, в которых продолжается вспышка COVID-19, добавилась еще Швеция. Там сейчас одно из самых больших увеличений в Европе.

Он отметил, что в России смертность более чем в 10 раз превышает среднюю по большим европейским странам.

"В Украине ситуация со смертностью ожидаемо стабильная. Сейчас в среднем 20 умерших в сутки. На прошлой неделе мы говорили о 15 умерших в сутки. На первый взгляд кажется, что идет рост смертности, но мы говорим о том, что смертность все еще находится на плато. Была аномальная статистка смертности за сутки в один из дней прошлой недели, возможно, это связано с довнесением в статистику", - добавил эксперт.

Также, по его словам, текущая эпидемическая ситуация в Украине является контролируемой.

"Койки с кислородом заняты на 9%, реанимационные - на 13%. Несмотря на замедленный рост, госпитализации уже преобладают над выписками из больниц на 18%. Постепенный рост заболеваемости продолжается уже четвертую неделю подряд", - сообщил аналитик.

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Кроме того, по словам эксперта, три региона демонстрируют превышение коэффициента выявления в 4% - Сумская, Тернопольская и Херсонская области.

Коронавирус в Украине: регионы с наиболее критической ситуацией

В Украине наиболее критическая эпидемическая ситуация в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, в этих регионах может начаться вспышка заболеваемости.

"На прошлой неделе мы говорили, что 20 из 25 регионов Украины растут. На этой неделе число растущих регионов уменьшилось практически вдвое. Это не означает, что ситуация в Украине кардинальным образом улучшилась, это означает, что регионы продолжают колебаться вокруг своего уровня плато", - заявил он.

Ганиченко отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в каждом регионе либо находится на плато, либо растет. "Это основа для того, чтобы вспышка в Украине на региональном или на национальном уровне началась", - сказал он.

"Наиболее критическая ситуация - в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине. В этих регионах наибольший риск того, что вспышка начнется с них", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 9 августа зафиксировано 781 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 260 тыс. 232 человека, выздоровели – 2 млн 192 тыс. 592, умерли – 53 тыс. 124 человека. Медики провели 11 млн 559 тыс. 179 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров