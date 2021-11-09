Большинство из них – вакцинированы обеими дозами препарата.

Во Львове продолжают делать прививки от коронавируса всем желающим детям 12 – 17 лет. Вакцинацию проводят только при присутствии родителей или опекунов.

Как сообщили во Львовском горсовете, на сегодняшний день COVID-прививки уже получили 367 детей. Большинство из них – вакцинированы обеими дозами препарата.

"У всех детей, которые уже получили прививки во Львове, не было никаких необычных реакций на вакцину. Врачи отмечают, чтобы получить вакцинацию от коронавируса, ребенок должен иметь все рутинные прививки от инфекционных заболеваний", - сообщили городскому управлению здравоохранения.

Напомним, с июля 2021 года в Украине начали вакцинировать против коронавируса детей приоритетных групп – имеющих сопутствующие тяжелые недуги или выезжающих за границу на учебу, международные спортивные соревнования или вместе с семьями на постоянное проживание. А уже с конца октября 2021 года в стране разрешили вакцинировать всех желающих подростков.

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Перед вакцинацией родители вместе с ребенком обязательно должны пойти к семейному врачу за подтверждением о наличии всех возрастных прививок. Если у подростка их нет, то нужно прививаться, а потом уже через 14 дней получить дозу вакцины против коронавируса.

Детей прививают против COVID-19 только в сопровождении родителей или опекунов, подписывающих информированное согласие. Подростков в Украине вакцинируют только Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Его безопасность и эффективность является доказанной рядом исследований.

Интервал между дозами препарата составляет 21–28 суток. Дозировка для детей такая же, как и для взрослых – 0,3 миллилитра.

Вакцинироваться можно в любом пункте вакцинации. Обо всех деталях вакцинации следует спрашивать у своих семейных врачей.

Как писал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда можно будет говорить о массовой вакцинации подростков от COVID-19.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Гордиенко