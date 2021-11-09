Практически до конца исследован препарат Moderna, отметил врач.

Одна вакцина от коронавируса COVID-19 полностью исследована – прошла третью фазу испытания, которая является самой масштабной и во время которой выясняются побочные эффекты.

До конца исследована вакцина Comirnaty, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer, рассказал педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, также почти до конца исследован препарат, разработанный американской компанией Moderna.

"По Pfizer закончена третья фаза – полностью... полностью, до конца (вакцина исследована – Ред.). Moderna тоже практически до конца (исследована – Ред.)", – отметил медик.

Читайте такжеВрач указал на новый фейк относительно вакцинации от коронавирусаНапомним, вакцинация в Украине от коронавируса началась в конце февраля. В нашем государстве можно прививаться и препаратом Comirnaty, и вакциной Moderna.

По состоянию на 8 ноября в Украине полностью привились – получили две дозы вакцины, 8 038 054 человека. По официальным данным, население нашей страны составляет более 41 млн человек.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская говорила, что самая безопасная вакцина от COVID-19, которая есть в Украине, – это препарат, созданный китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech под названием CoronaVac.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк