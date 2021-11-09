По его словам, в Украине вакцинировано лишь 35% взрослого населения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, когда можно будет говорить о массовой вакцинации подростков от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Ляшко рассказал, что в Украине пока только 35% взрослого населения вакцинировано по крайней мере одной дозой.

При этом министр добавил, что Киев находится в лидерах - 57% вакцинированных.

Читайте такжеПо смертности от COVID-19 еще будут регистрировать высокие цифры - ЛяшкоПо его словам, если будет вакцинировано более 50%, а желательно - 70% взрослого населения, то "тогда мы вернемся к вопросу массовой вакцинации подростков".

Ранее главный врач одного из диагностических центров Львова спрогнозировал, когда Украине "светит" конец эпидемии коронавируса.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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Автор: Надя Пришляк