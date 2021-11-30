Однако пока нет никаких данных, подтверждающих, что этот вариант вируса распространяется быстрее или приводит к более тяжелым последствиям.

Новый вариант COVID-19 "Омикрон" может быть потенциальной угрозой для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Сейчас мы наблюдаем очень неплохое снижение в Украине - за неделю минус 22% по уровню заболеваемости", - отметил он.Читайте такжеВ ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса на сегодня

В то же время, Ганиченко прокомментировал обнаружение в некоторых странах нового штамма коронавируса "Омикрон".

Эксперт отметил, что он может быть потенциальной угрозой, однако пока нет никаких данных о действии вакцины на новый штамм или данных, которые подтверждают, что этот вариант вируса распространяется быстрее или приводит к более тяжелым последствиям.

"Поэтому пока мы не говорим об "Омикроне" как угрозе, но говорим о нем как о потенциальной угрозе, которую также надо учитывать", - подчеркнул он.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

29 ноября в Минздраве сообщили, что на сегодня штамм коронавируса "Омикрон" в Украине не обнаружено.

В этот же день Украина ввела 14-дневную самоизоляцию для путешественников, которые находились в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней.

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Автор: Антонина Доломанжи