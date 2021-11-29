Сейчас в Украине действует система мониторинга распространения новых штаммов COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, были ли зафиксированы случаи нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине, из-за которого уже закрыли границы в Израиле.

Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до Австралии"Появление новых опасных штаммов – возможное следствие неравномерности распределения и сомнения относительно вакцинации в мире. На сегодня, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что за неделю количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 в Украине уменьшилась на 22%, госпитализаций — на 12%, а показатель среднесуточной смертности уменьшился на 14%.

Читайте такжеВ ВОЗ призывают не закрывать границы из-за нового штамма коронавируса (видео)"С сентября 2021 года, страна уже имеет мощности для полногеномного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена и позволяет, в том числе, осуществлять надзор за всеми штаммами коронавируса, которые циркулируют в стране", - отметил министр.

Напомним, впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

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Автор: Екатерина Малюга