Несмотря на усилия всего мира по борьбу с коронавирусом, ВОЗ постоянно регистрирует новые штаммы болезни. В ноябре была обнаружена очередная мутация, которая вызывает большие опасения. Из-за высокой скорости передачи и тяжести протекания у молодых людей штамм коронавируса "Омикрон" считается очень опасным.
Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до АвстралииВспышка штамма "Омикрон" зафиксирована в Южной Африке. По некоторым сведениям, "Омикрон" способен заражать привитых и устойчив к вакцинам.
Штамм коронавируса "Омикрон" - что о нем известно
Штамм "Омикрон" имеет научное название B.1.1.529. В спайк-белке штамм обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.
Пока что штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Существующие ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.
Симптомы штамма "Омикрон"
Точные симптомы штамма "Омикрон" пока мало изучены, но уже можно определить основные признаки:
- сильная усталость;
- высокая температура;
- учащенное сердцебиение;
- ломота в теле.
По утверждениям Министерства здравоохранения ЮАР, новый штамм переносится достаточно легко. При этом для него не характерны потеря вкуса и запаха.