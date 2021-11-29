Новый штамм коронавируса Омикрон считается более заразным и устойчивым к вакцинам.

Несмотря на усилия всего мира по борьбу с коронавирусом, ВОЗ постоянно регистрирует новые штаммы болезни. В ноябре была обнаружена очередная мутация, которая вызывает большие опасения. Из-за высокой скорости передачи и тяжести протекания у молодых людей штамм коронавируса "Омикрон" считается очень опасным.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до АвстралииВспышка штамма "Омикрон" зафиксирована в Южной Африке. По некоторым сведениям, "Омикрон" способен заражать привитых и устойчив к вакцинам.

Штамм коронавируса "Омикрон" - что о нем известно

Штамм "Омикрон" имеет научное название B.1.1.529. В спайк-белке штамм обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.

Пока что штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Существующие ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.

Симптомы штамма "Омикрон"

Точные симптомы штамма "Омикрон" пока мало изучены, но уже можно определить основные признаки:

сильная усталость; высокая температура; учащенное сердцебиение; ломота в теле.

По утверждениям Министерства здравоохранения ЮАР, новый штамм переносится достаточно легко. При этом для него не характерны потеря вкуса и запаха.

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Автор: Екатерина Пулатова