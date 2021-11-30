Данные, указывающие на эффективность имеющихся вакцин против штамма "Омикрон", должны стать доступными в течение двух недель.

Имеющиеся вакцины будут гораздо менее эффективными в борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон", чем с предыдущими его вариантами.

Такое предположение высказал исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель, пишет Financial Times.

По его словам, фармацевтическим компаниям понадобятся месяцы, прежде чем они смогут производить новые специфические вакцины в больших масштабах.

На фоне быстрого распространения нового штамма в Южной Африке ученые предполагают, что имеющиеся вакцины, возможно, нужно будет изменить в следующем году, отмечает Бансель.

"Я думаю, что нет такого мира, где [эффективность] была бы на том же уровне... которую мы имели с [штаммом] Дельта... Я думаю, что будет значительное падение. Я просто не знаю каким оно будет, потому что нам нужно ждать данных. Но все ученые, с которыми я общался считают, что "это не будет хорошо"", - сказал Бансель.

Он отмечает обеспокоенность ученых тем, что 32 из 50 мутаций в новом штамме связаны с шиповидным белком, на котором сосредоточены нынешние вакцины.

Руководитель Moderna добавил, что большинство экспертов полагали, что такой сильно мутировавший вариант коронавируса не появится еще год-два.

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Бансель также отметил, что данные, указывающие на эффективность имеющихся вакцин против штамма "Омикрон", и вызывает ли он тяжелое течение заболевания, должны стать доступными в течение двух недель.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

В связи с новым штаммом некоторые страны начали закрывать границы для путешественников из других стран, преимущественно африканских. К примеру, Израиль закрыл свои границы для неграждан на две недели с 28 ноября.

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Автор: Александр Топчий