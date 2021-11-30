Вместе с тем уже более 11 млн людей в Украине полностью вакцинировались против COVID-19. За сутки сделали 226 тысяч прививок.

В Украине вчера, 29 ноября, выявили 10 554 новых случая коронавирусного заболевания. Это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ранее. Среди больных - 730 детей и 72 медицинских работника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вместе с тем от осложнений умер 561 человек, а 25 318 - выздоровели. Госпитализировали 1 749 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 646), Полтавской (875) и Донецкой (706) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 3 438 381 случай COVID-19. Из них 85 975 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 2,9 миллиона - выздоровели.

Коронавирус в Киеве: данные на 30 ноября 2021

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали значительный рост новых заражений - 1646 и 35 смертей. По сравнению с другими регионами - это вдвое больше.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 126 79 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 36 476, методом ИФА — 8 839. Также сделали 33 811 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,8 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За сутки 29 ноября в Украине сделали 226 059 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, а 154 935 — полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.

Вакцинацию осуществляли 999 мобильных бригад, 3 282 пункта прививки и 462 цента вакцинации.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 91 697 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 85 677, AstraZeneca — 30 582 и Moderna-18 103.

С начала массовой вакцинации у нас сделали 24 514 289 прививок против коронавируса. По крайней мере первую дозу получили 13,3 миллиона человек, а полностью вакцинировались — 11,1 миллиона.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко