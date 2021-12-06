Беременных женщин врачи часто отговаривают от прививки, хотя на это не имеют оснований, подчеркнула медик.

Серьезное противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19 – анафилактический шок после введения препарата, а хронические заболевания и беременность являются прямыми показаниями для срочной прививки.

Врачи часто отговаривают беременных женщин от вакцинации, хотя не имеют на это оснований, рассказала врач, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире канала "Украина 24".

"Есть довольно много людей, которые не вакцинируются, потому что их отговаривают врач, говоря о том, что их хронические заболевания являются противопоказанием к вакцинации... от коронавирусной вакцины есть лишь одно серьезное противопоказание – это анафилактический шок на предыдущую дозу этой же вакцины...", – сказала собеседница.

Читайте такжеВ Украине от COVID-19 полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения, Ляшко призвал украинцев не останавливатьсяПо ее словам, если после прививки определенной вакциной у человека возник анафилактический шок, то в некоторых странах в следующий раз ему просто колют другой препарат.

Анафилактическая реакция – это быстрая аллергическая реакция, из-за которой возможна даже смерть. Во время аллергической реакции человек может задыхаться.

Напомним, Министерство здравоохранения в конце октября утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от коронавируса. В частности, при наличии тромбоза в определенных случаях нельзя вакцинироваться препаратами на векторной основе, например, АstraZeneca.

Вакцинация в Украине стартовала в конце февраля. По состоянию на 5 декабря две дозы вакцины получили 11 806 077 человек. По официальным данным, население Украины составляет более 41 млн.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк