Не стоит отказываться от устройства, которым измеряют уровень кислорода в крови, посоветовал медик.

Есть несколько основных ошибок, которые допускают пациенты, больные коронавирусом COVID-19, в частности, игнорируют высокую температуру, принимают лекарства, которых нет в протоколе лечения, а также не делают лабораторные тесты.

Также одна из главных ошибок – отсутствие пульсоксиметра (устройство для измерения уровня кислорода в крови), поделился в Telegram главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, тоже не стоит поздно идти в стационар при тяжелом течении заболевания.

Читайте такжеВрач рассказал о "коронавирусном фокусе" в Украине"Каковы основные ошибки при ковиде?.. Не выполнение теста на ковид, как следствие – позднее назначение лечения и много друзей и родственников с ковидом... попытка не лечиться с надеждой, что все пройдет самостоятельно... отрицание существования ковида...", – отметил медик.

Жиравецкий подчеркнул, что если не допускать таких ошибок, – COVID-19 пройдет значительно легче.

Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что в Украине единственным выходом для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения является вакцинация от коронавируса.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк