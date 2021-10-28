Справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса начнут выдавать в начале ноября, сообщил Радуцкий.

Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

Он отметил, что в документе указаны типы противопоказаний.

"Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции. А также – предостережение (вакцинация с предостережением), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если есть возможность сделать прививку другим типом вакцины – справка не предоставляется)", – отметил Радуцкий.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19По его данным, в частности, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). При этом глава комитета добавил, что следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). По словам Радуцкого, для лиц с иммунодефицитом рекомендуется вакцинация с предостережением.

"Всего определены 16 причин или отказа от вакцинации (постоянной или временной), или для ее проведения с предостережением", – уточнил глава комитета ВР.

При этом он отметил, что в каждом случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.

Кроме того, он заявил, что справки о противопоказаниях к прививкам начнут выдавать в начале ноября.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения.

По информации Радуцкого, данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".

"По моему личному мнению, очень важно, чтобы с самого начала был введен жесткий контроль за предоставлением справок. Как врачи, так и пациенты должны понять, что Минздрав обязательно будет проводить проверки и определять обоснованность решения о предоставлении справки. Сейчас в стране идет настоящая война с теми, кто занимается изготовлением поддельных справок о вакцинации. Поэтому у злоумышленников не должен возникнуть соблазн начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", – добавил он.

В то же время Радуцкий напомнил, что согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября к работе не будут допущены госслужащие и педагоги, которые не сделали прививки. Наличие официальных справок позволит представителям этих категорий граждан продолжать работать.

Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от COVID-19.

С начала кампании привиты более 9 млн 576,1 тыс. человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины более 7 млн 217,3 тыс. лиц.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк