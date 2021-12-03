Антивакцинаторские настроения возникли во многом благодаря тому, что некоторые моменты, касающиеся пандемии коронавируса, до сих пор детально не изучены.
Об этом заявила доктор медицинских наук, инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".
Она напомнила, что среди противников вакцинации даже есть отечественные врачи.
"Наверное, частично эта проблема возникла еще раньше, но о ней мало говорили. Вакцинация - это медицинская процедура, которая требует определенных условий проведения. Поэтому, да, есть сопротивление, в том числе в медицинской среде, когда это делается неправильно", - говорит Голубовская. И поясняет: многие вещи из-за своей неизученности настораживают людей и те опасаются за свои жизни.
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"В любой стране мира, если вы поедете, там есть сертификат. А наши люди не имели такой возможности несколько месяцев. Вот эти шаги подогревают антивакцинаторские настроения - это неправильные, в том числе, рекомендации из наших институций, которые за это отвечают", - пояснила она.
Коронавирус в Украине
Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Среди них 1 279 детей и 222 медицинских работников. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 - выздоровели.
По данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. Сейчас 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.