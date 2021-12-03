Голубовская рассказала, из-за чего появляются антивакцинаторские настроения.

Антивакцинаторские настроения возникли во многом благодаря тому, что некоторые моменты, касающиеся пандемии коронавируса, до сих пор детально не изучены.

Об этом заявила доктор медицинских наук, инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".

Она напомнила, что среди противников вакцинации даже есть отечественные врачи.

"Наверное, частично эта проблема возникла еще раньше, но о ней мало говорили. Вакцинация - это медицинская процедура, которая требует определенных условий проведения. Поэтому, да, есть сопротивление, в том числе в медицинской среде, когда это делается неправильно", - говорит Голубовская. И поясняет: многие вещи из-за своей неизученности настораживают людей и те опасаются за свои жизни.

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"В любой стране мира, если вы поедете, там есть сертификат. А наши люди не имели такой возможности несколько месяцев. Вот эти шаги подогревают антивакцинаторские настроения - это неправильные, в том числе, рекомендации из наших институций, которые за это отвечают", - пояснила она.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Среди них 1 279 детей и 222 медицинских работников. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 - выздоровели.

По данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. Сейчас 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован