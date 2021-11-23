Противопоказания могут быть временными, однако их всего три.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, каковы противопоказания к прививке против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга он подчеркнул, что единственным и главным противопоказанием является аллергическая реакция на первую дозу вакцины.

"Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из компонентов этого препарата", - сказал министр.

Также он рассказал о том, что может быть временным противопоказанием к прививке от коронавируса. Таких противопоказаний всего три.

Временные причины, как объяснил Ляшко, включают:

температуру выше 38°C;

лечение моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой - в таком случае вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии;

прививку также нельзя делать в течение 14 дней со времени введения вакцин против других инфекционных болезней, кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить в любое время, даже одновременно с антиковідною вакциной в разные руки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что инфекционист объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от коронавируса.

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Автор: Леся Лещенко