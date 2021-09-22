Учителей обяжут показывать либо сертификат вакцинации, либо справку, что они на протяжении последних полугода переболели, либо отрицательный ПЦР-тест.

Во Львове после перехода к "желтому" уровню эпидемической опасности будут работать все школы.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

"Мы приняли соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать либо сертификат вакцинации, либо справку, что они на протяжении последних полугода переболели, либо отрицательный ПЦР-тест. Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более, что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два. Мы всегда еще можем перейти на онлайн-обучение. Дистанционное образование не дает эффекта, поэтому сейчас используем каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности", - пояснил он.

Читайте такжеНа Львовщине в "желтой" зоне будут работать лишь чуть более 10% школ

По мнению Садового, решение правительства о том, чтобы работали только те школы, где 80% учителей и персонала являются вакцинированными, в принципе, нереально, ведь Украина достаточно поздно, по сравнению со странами ЕС, начала вакцинацию.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.

По данным Львовской ОГА, в случае введения "желтой" зоны в регионе смогут работать в обычном режиме только более 10% школ, у других - будут вынужденные каникулы.

Автор: Светлана Макринская