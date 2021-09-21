Возврат введенного уровня будет возможен, когда 7 дней подряд эпидемиологические индикаторы будут соответствовать этому уровню.

С четверга комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введет по всей стране желтый уровень эпидемиологической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Через два дня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС с нуля часов на всей территории страны будет введен желтый уровень эпидемиологической опасности. В нем бизнес будет выбирать: или работать по ограничениям, например, в кинотеатрах 50% заполненности, или вакцинированный коллектив, и 100% заполненности",- сказал он.

Также Ляшко добавил, что то же касается массовых мероприятий, общественного питания, религиозных мероприятий.

Читайте такжеПочти все госпитализированные с COVID-19 за последние три месяца не были вакцинированыЧто касается образовательных учреждений, то там для работы нужно, чтобы вакцинированы были 80% педагогов.

Если же будет введен красный уровень, там выбора не будет: либо учреждение закрывается, либо работники и посетители вакцинируются, либо делать антиген или ПЦР-тест, но за свой счет.

Также Ляшко заявил, что возвращение введенного уровня будет возможно, когда 7 дней подряд эпидемиологические индикаторы будут соответствовать этому уровню.

Он добавил, что к красному уровню сейчас ближе всего западные области, как это было в 2020 и 2021 году, в частности Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

Как сообщал УНИАН, с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные нормы. Отныне после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

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Автор: Дмитрий Хилюк