Специалисты добавили, что дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.

В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учреждений образования детьми.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в соцсети. Однако, как отметили в Минздраве, если эти симптомы сопровождаются высокой температурой, или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома.

Родителям не рекомендуют разрешать ребенку идти в школу или садик, если у него есть какие-то из основных симптомов этого заболевания:

Высокая температура

Непрерывный кашель

Дряблость и общая слабость

Потеря или изменение обоняния или вкуса

В таком случае лучше оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Специалисты добавили, что дети дошкольного и младшего школьного возраста более восприимчивы к вирусным инфекциям и чаще болеют острыми респираторными заболеваниями.

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"Если ребенок температурит, у него появилась сыпь, боли в разных частях тела или признаки инфекционных заболеваний, перед возвращением в школу или садик его должен осмотреть врач. Он и определит, можно ли посещать школу или садик. Чтобы вернуться к обучению, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов", - говорится в сообщении.

В Минздраве рекомендовали помнить, что приближается сезон острых респираторных вирусных инфекций. Чтобы снизить риск заражения или развития осложнений детям, а также сотрудникам образовательных учреждений рекомендуется ежегодно делать вакцинацию от гриппа.

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Автор: Ирина Погорелая