У некоторых больных развились осложнения из-за хронических соматических болезней, в частности - сахарный диабет.

У большинства больных коронавирусом, находящихся в больнице, тяжелое состояние, которое обусловлено острой дыхательной недостаточностью, осложнениями в виде двусторонних бронхопневмоний.

Об этом сообщил главный инфекционист Львовщины, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, пишет ТСН.ua.

"У нас есть два случая плевритов, которые развились после коронавируса. Есть 5 больных, у которых значительные поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентация, боли в голове. У одного больного развился острый психоз. Для его лечения мы даже приобщали врачей-психиатров", - рассказал Федоренко.

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Также он отметил, что у некоторых больных развились осложнения из-за хронических соматических болезней, в частности - сахарный диабет.

"В таком случае отмечаются значительные подъемы, колебания глюкозы в крови. У одного больного это привело к развитию гипергликемической комы. Это было обусловлено и ходом самого коронавируса, и наверняка действием лекарств, которые необходимо применять для лечения COVID-19, но к сожалению они имеют побочное действие в виде повышенного уровня глюкозы в крови", - рассказал Федоренко.

Также инфекционист рассказал, что штамм "Дельта" является более агрессивным по сравнению с тем, который был у больных в 2020 году. Им чаще заражаются при контакте с инфицированным.

"Однако коронавирус постоянно мутирует. Вот уже имеется информация о так называемом штамме "Мю". Он характеризуется тем, что еще быстрее распространяется. И без сомнения, штаммы "Дельта", "Лямбда", "Мю" имеют такое свойство, что у большинства больных развиваются тяжелые осложнения со стороны дыхательной системы, о которых я уже говорил, характеризуя больных в нашей больнице", - сказал Федоренко.

Также врач добавил, что в зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. "Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и того, как долго они находятся на ИВЛ", - рассказал он.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября. Умерли от осложнений 137 больных.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались более 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62909 человек, полностью вакцинированы - 45827 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6366925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5198661 человек.

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Автор: Александр Топчий