За минувшие сутки зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Больше всего - во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5159 новых случаев COVID-19. Известно, что среди них 463 ребенка и 129 медработников. Также 2156 пациентов выздоровели, а 137 - умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1086 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости традиционно вырос после выходных, днем ранее выявили 2265 больных.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии в нас обнаружили 2 355 805 случаев COVID-19. Из них 55 056 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 233 573 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 63 973 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 30 563, методом ИФА — 7 718. Также сделали 25 692 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 12,5 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация в Украине: что известно

108 736 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 20 сентября 2021 года. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированные - 45 827 человек.

В течение суток работали 794 мобильные бригады, 2 814 пунктов прививки и 338 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 565 584 прививки.

Напомним, в Минздраве допустили принудительную вакцинацию от коронавируса.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко