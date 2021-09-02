Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных.
Мутация, которую назвали "Мю", зафиксирована в Колумбии. По предварительным оценкам она может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам. В настоящее время штамм "Мю" распространен только в Колумбии и Эквадоре.
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Всего ВОЗ мониторит пять мутаций коронавируса. Наиболее опасным считается штамм "Дельта", его обнаружили в Индии и в настоящее время он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах, передает ТСН.
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