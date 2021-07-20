Впервые этот штамм был выявлен в Перу в августе 2020 года и быстро распространился в Южной Америке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса "Лямбда" более чем в 30 странах мира.

Об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Он [штамм "лямбда"] циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах", — сказала она.

Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.

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Напомним, в июне бразильские медики и ученые описали штамм коронавируса под названием "Лямбда" (C.37), который вызывает беспокойство из-за высоких темпов распространения.

Впервые этот штамм был выявлен в Перу в августе 2020 года и быстро распространился в Южной Америке.

Предполагается, что штамм отличается повышенной трансмиссивностью и спровоцировал обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина. Однако делать об этом однозначные выводы пока нельзя.

Неясно также, насколько эффективно от "Лямбды" защищают современные вакцины.

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Автор: Дмитрий Захаров