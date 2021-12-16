Специалисты протестировали действие вакцин на два варианта штамма коронавируса "Омикрон".

Ученые из Гонконга доказали бессилие двух самых популярных вакцин против нового варианта коронавируса "Омикрон". Речь идет о Pfizer-BioNTech и Coronavac.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Medical Press.

Специалисты протестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге, — из Южной Африки и Нигерии. Изучались две группы из 25 человек. В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Эффективность вакцины была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с классическим вариантом коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации "Омикрона".

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Омикрон: что известно о штамме коронавируса

Первые сообщения о заражении новой мутацией коронавируса появились в ноябре 2021 года в Южной Африке. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, которые прибыли в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

В ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон " и "Дельта". Специалисты считают, что даже несмотря на более легкое течение болезни при заражении "Омикроном" может перегрузить неподготовленные системы здравоохранения - просто из-за большого количества инфицированных.

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Автор: Инна Андалицкая