Аналитик назвал четыре фактора, почему это необходимо сделать.

В Киевской школе экономики (KSE) из-за риска вспышки COVID-19 вследствие распространения штамма "Дельта" рекомендуют сократить интервал между первой и второй дозой вакцины AstraZeneca с 12 до 4-8 недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Мы рекомендуем Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздрав Украины принять решение об уменьшении интервала между первой и второй дозой AstraZeneca и принять рекомендацию технической группы Австралии, которая говорит о том, что в период риска вспышки целесообразно уменьшить интервал до 4-8 недель", - заявил он.

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Аналитик назвал четыре фактора, почему это необходимо сделать:

- по недавним исследованиям происходит значительное снижение эффективности только одной дозы вакцины AstraZeneca против штамма "Дельта", а две дозы показывают аналогичную эффективность, как и против других вариантов.

- значительный риск вспышки в Украине, при котором вакцинированные только одной дозой вакцины AstraZeneca получат сравнительно небольшой уровень защиты от штамма "Дельта" (на уровне 30%). Такой риск не перекрывает выгоды от потенциального ожидания в 12 недель и увеличения эффективности при введении второй дозы.

- принятие рядом стран уменьшенного интервала между 1-й и 2-й дозой вакцины от AstraZeneca. Это, в частности, Великобритания, Северная Ирландия, Канада, Австралия и другие страны мира.

- небольшая текущая база вакцинированных 1-ой дозой вакцины от AstraZeneca в Украине, что в сочетании с потенциальной вспышкой увеличивает риск ждать 12 недель вместо 4-8 недель.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

За прошедшие сутки еще более 123 тысяч человек в Украине были привиты против коронавирусной инфекции. С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 793 тыс. 100 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 791 тыс. 305.Всего проведено 7 млн 584 тыс. 403 прививки.

Автор: Константин Гончаров