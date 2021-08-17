Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусной болезнью на 10% и 15%.

Эпидемическая ситуация в Украине продолжает обостряться, критическая ситуация с COVID-19 сейчас уже наблюдается в 16 регионах по сравнению с четырьмя на минувшей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Эпидемическая ситуация в Украине продолжает накаляться и пока она остается все еще контролируемой: кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены на 10% и 15%. Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - сказал он.

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По словам аналитика, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом находится на беспрецедентном для Украины низком уровне – менее 3%.

"Однако мы видим все новые тревожные звоночки, которые добавляются к тем звоночкам, которые были на предыдущих неделях – госпитализации сейчас преобладают над выписками уже на четверть. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - добавил он.

Ганиченко отметил, что критическая ситуация с COVID-19 сейчас уже в 16 из 25 регионах: Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Еще три региона находятся в стадии роста заболеваемости COVID-19 – Черкасская, Кировоградская и Тернопольская области.

"Пока там показатели держат на "зеленом" уровне эпидугрозы, но тенденция угрожающая – динамика очень плохая. Эта динамика является распыленной, сейчас нет явных драйверов этого роста на уровне страны. Это увеличивает риск того, что рост может начаться с любого региона", - отметил он, добавив, что на минувшей неделе критической ситуация была в четырех регионах.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 267 219 человек, выздоровели – 2 197 508, зафиксировано 53 296 летальных случаев.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Константин Гончаров