Лапий отмечает, что вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализации и спасает вашу жизнь.

Врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий рассказал о побочных реакциях после вакцинации от COVID-19, которые должны пройти через несколько дней.

Об этом он сообщил в видеоблоге, говорится на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Не стоит волноваться, если после вакцинации у вас появилось покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, тошнота, утомляемость, сонливость или бессонница, головокружение", - заявил он.

По словам иммунолога, это нормальные реакции, которые проходят за несколько дней.

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"Если такие симптомы не прошли или вы ощущаете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - подчеркнул он.

Лапий отмечает, что вакцинация от COVID19 предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализации и спасает вашу жизнь.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 722 тыс. 695 человек, из них получили одну дозу – 4 млн 722 тыс. 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 738 тыс. 073 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 млн 460 тыс. 766 прививок.

Автор: Константин Гончаров