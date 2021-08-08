За помощью украинцы могут обратиться в контакт-центр Минздрава.

Украинцам, чьи данные о прививках от COVID-19 не попали в базу, необходимо обратиться по месту вакцинации. Там можно будет восстановить информацию из анкеты, которую заполнял пациент.

Об этом сообщает Обозреватель.

В Министерстве здравоохранения отметили, что перед каждой прививкой пациент заполняет анкету, куда вносит все необходимые данные и проставляется дата вакцинации. Именно на основании этих данных можно восстановить утерянную информацию.

Кроме того, за помощью украинцы могут обратиться в контакт-центр Минздрава.

Читайте такжеВ пятницу в Украине подтвердили еще более тысячи COVID-случаев"Сбои происходят чаще всего из-за некорректно внесенных данных – ошибки в фамилии, в идентификационном коде. Также информация может не синхронизироваться со всеми медицинскими системами, в которых работают врачи, могут быть технические проблемы", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Анастасия Горбачева