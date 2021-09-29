По его словам, в случае объединения заболевания гриппом и на коронавірусну болезнь риск смерти гораздо выше.

В Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунизации отмечают, что не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19, ведь это можно сделать даже одновременно.

Как отметил глава экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий в интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом – риск смерти намного выше.

"27 сентября мы проголосовали, что прививки от гриппа можно проводить в один день с любым интервалом с вакцинами против COVID-19. Это не означает, что это решение будет легитимным. Это наша рекомендация для Минздрава", - отметил Лапий.

Впрочем, по его словам, относительно вакцинации против других инфекционных болезней решили сохранить 14-дневный интервал между введением двух разных вакцин.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, можно ли лечить ОРВИ с помощью антибиотиков

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин отмечал, что прививку против гриппа стоит сделать, даже если вы планируете вакцинироваться от COVID-19 или если вы уже получили первую дозу и ждете вторую. По словам Кузина, сочетать вакцины от коронавируса и сезонных болезней в период эпидемвсплеска острых респираторных инфекций нельзя. Однако надо соблюдать интервал в 14 дней.

Как писал УНИАН, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в октябре-ноябре. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

Вакцинация в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко