Больной гриппом или другими ОРВИ за один день можете инфицировать до 100 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие штаммы вируса гриппа ожидают в эпидемическом сезоне 2021-2022.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata)", - говорится в сообщении.

В то же время, в Минздраве отметили, что ежегодная вакцинация — самый действенный способ защититься от гриппа и предупредить тяжелые осложнения болезни.

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"Вакцина положительно влияет на иммунитет человека, укрепляет его и заставляет работать более активно и продуктивно. Вакцинироваться от этих штаммов лучше всего до начала циркуляции вирусов гриппа (это сентябрь-октябрь), чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели. Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а наоборот усиливает способность организма противостоять гриппу", - отметили в министерстве.

В Минздраве напоминают, что вакцинация против гриппа относится к рекомендованным - ее нет в национальном календаре профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или же за свой счет. В условиях эпидемии острого вирусного заболевания COVID-19, особенно активно встает необходимость вакцинироваться, в том числе от сезонного гриппа. Вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против соответствующих штаммов гриппа, и наоборот.

"Вакцинируясь, защитите себя и близких. Помните, что больной гриппом или другими ОРВИ за один день можете инфицировать до 100 своих коллег или случайных прохожих", - отмечают в Минздраве.

Напомним, что ранее в Украине установили новые карантинные нормы. Также стало известно, что вакцинированные украинцы после ужесточения карантина получат определенные привилегии.

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Автор: Леся Лещенко