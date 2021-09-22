За прошедшую неделю заболели ОРВИ в Украине около 182 тысяч человек.

Пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в октябре-ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

"Сейчас мы видим рост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторные исследования вирусов продолжаются. По состоянию на сегодня лабораторно подтвержденных циркуляций вирусов гриппа не регистрируется. Этот подъем связан с циркуляцией других респираторных вирусов... За минувшую неделю заболели ОРВИ в Украине около 182 тысяч человек. Мы видим значительный рост. То есть за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей регистрируется значительный рост. Более чем на 50% регистрируется количество заболевших. Если говорить о дальнейшем прогнозе, то, к сожалению, он неутешителен. Заболеваемость и дальше будет расти", - подчеркнула она.

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По словам Кошалко, Украина уже приближается к эпидемиологическому порогу.

"У нас текущий порог – 483 случая на 100 тысяч населения, а эпидемический показатель интенсивности уже сейчас – это 479 на 100 тысяч. Официально начало эпидемиологического сезона стартует с 40 недели текущего года, то есть с начала октября. Учитывая то, что мы почти подошли вплотную к базовой линии заболеваемости, я думаю, что на следующей неделе мы туда вступим. В этом году у нас начало сезона совпадет с его календарным началом. Спрогнозировать пик заболеваемости трудно, учитывая, что в статистику входят не только респираторные заболевания, но и коронавирус... Я думаю, что в этом году он будет раньше, чем в декабре. Потому что тенденция заболеваемости, которая есть сейчас, свидетельствует о том, что пик придется на октябрь-ноябрь", - добавила эпидемиолог.

Она также призвала соблюдать все противоэпидемические меры и подчеркнула важность вакцинации.

"Нельзя однозначно сказать, что сейчас гриппа нет, поэтому нам не нужно вакцинироваться. Вакцинироваться однозначно обязательно и необходимо против гриппа в том числе. Потому что может быть так называемый эффект отдачи. Грипп все равно возьмет свое. Рано или поздно он к нам вернется, а если учесть то, что происходит циркуляция SARS-CoV-2 (коронавирус) плюс грипп, мы можем получить очень неутешительную картину. Поэтому вакцинироваться от гриппа, однозначно, необходимо, и именно сейчас в сентябре-октябре, как только вакцины появятся в общем доступе, рекомендую всем вам и вашим знакомым получить вакцину от гриппа", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

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Автор: Наталья Хаджи