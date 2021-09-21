Коронавирус – не единственная инфекция, которая угрожает украинцам осенью. В это время года ежегодно начинается сезон гриппа, который длится до мая. Это очень неприятная болезнь с высоким риском осложнений. Чтобы защититься от коварной болезни, стоит поставить вакцину от гриппа у семейного врача.
Напомним, что грипп отличается от простуды тяжестью и внезапностью симптомов. При гриппе человек чувствует себя плохо с самого первого дня. Характерные симптомы болезни: повышение температуры до +38 и выше, рвота, боли в мышцах и животе, кашель, насморк.
Вакцина от гриппа: где купить и как сделать
Если вы хотите привиться от гриппа или поставить вакцину ребенку – обратитесь к семейному врачу. Вакцинацию проводят с учетом штамма гриппа, который распространен в данный момент. Препарат вводится через шприц в бедро или плечо.
Читайте такжеВ Минздраве допускают, что в Украине могут ввести принудительную вакцинациюВакцинация от гриппа не входит в перечень обязательных прививок –её нужно проходить самостоятельно. Проходить курс вакцинации рекомендуется всем детям и студентам, ведь они часто переносят болезнь тяжелее. Также прививку стоит поставить взрослым, которые часто контактируют с людьми.
Вакцину от гриппа также можно купить в аптеке, если она есть в наличии. Такой препарат обойдется примерно в 250-400 гривень. Самые популярные вакцины от гриппа в Украине: "Джис Флю", "Инфлювак", "Ваксигрип". Препараты выпускают в двух видах лекарственных формах: в виде инъекции или спрея.
Вакцина от гриппа: противопоказания и побочные эффекты
Прививка от гриппа имеет следующие противопоказания:
- возраст до 6 месяцев;
- беременность;
- аллергия на куриный белок;
- непереносимость аминогликозидов.
Современные вакцины от гриппа, как правило, переносятся хорошо. Тем не менее возможны некоторые побочные реакции организма во время действия вакцины:
- повышение температуры до 37,9 градусов;
- небольшой отек в месте укола;
- нарушение аппетита;
- боль в месте укола.
Вам также может быть интересно: