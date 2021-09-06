Отмечается, что можно делать прививку от гриппа между первой вакциной от COVID-19 и второй, но нужно соблюдать интервал.

Сочетать вакцины от COVID-19 и сезонных болезней, в том числе ОРВИ, можно при соблюдении интервала в 14 дней.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин эфире "Сніданку з 1+1".

"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается", - заявил Кузин.

Главный санврач напомнил, что сейчас начинается период вакцинации от сезонного гриппа, в Минздраве рекомендуют делать прививки. Кузин пояснил, что совмещать вакцины от COVID-19 и сезонных болезней можно, но надо соблюдать интервал в 14 дней.

"Допустимо сочетание вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток - две недели. Подождать после вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививку от гриппа между первой вакциной от COVID-19 и между второй, но нужно, чтобы была разница в 14 дней", - пояснил Кузин.

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Как сообщал УНИАН, ученые заявили, что в ближайшем будущем вакцины от гриппа и коронавируса скорее всего будут объединены в один укол. Как утверждают ученые, это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.

Ранее американская биотехнологическая компания Novavax Inc обнародовала результаты исследований своей комбинированной вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа А и В.

Коронавирус в Украине

5 сентября в Украине было выявлено 773 новых случая COVID-19, госпитализированы 635 человек, 18 человек умерли.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 298 тыс. 307 человек; выздоровели - 2 млн 213 тыс. 177; 54 тыс. 001 умерли.

Против коронавирусной болезни полностью иммунизированы более 4,2 млн украинцев.

Автор: Леся Лещенко