По его словам, минимальный порог у 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

В Украине уже около 30% взрослого населения вакцинированные от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова", минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

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Кроме этого, за время эпидемии в Украину поставили 25 миллионов доз вакцины, по меньшей мере 16 миллионов еще привезут.

"Если мы будем считать от количества взрослого населения - это уже больше, чем 15%. Если мы считаем, что находится на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Надо минимум 70%", - отметил Ляшко.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине планируют расширить список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации. Глава ведомства сказал, что Минздрав сейчас разрабатывает проект приказа, который проходит согласование.

Напомним, чтобы ускорить темпы COVID-вакцинации, людей прививают на вокзалах и отделениях Укрпочты.

Вакцинация в Украине: что известно

За сутки 22 октября - 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные – 86 203 человека. Это рекордный показатель за все время.

С начала вакцинальной кампании прививали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко