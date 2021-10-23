5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга.

По состоянию на утро, 23 октября, в Украине подтвердили еще 23 229 новых случаев коронавируса. Накануне, утром 22 октября, было 23 785 выявленных инфицирований.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Среди новых больных – 1 777 детей и 438 медработников.

5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга, 483 человека умерли, а 8 330 выздоровели.

Читайте такжеДо 40 тел в день: в Одессе печь крематория работает без остановок из-за вспышки COVID-19За все время пандемии 2 748 614 человек заболели COVID-19, из них 2 369 695 выздоровели, а 63486 умерли.

Коронавирус в Киеве: данные на 23 октября 2021

В Киеве за прошедшие сутки выявлено 1 тыс. 221 больного COVID-19, 22 человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"1 тыс. 221 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5 тыс. 846 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 250 тыс. 242", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Среди тех, кто умер: 8 женщин в возрасте от 56 до 85 лет и 14 мужчин от 34 до 82 лет.

В больницы госпитализировали 147 больных, 463 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровел за прошедшие сутки 461 человек. Всего коронавирус преодолели 226 тыс. 066 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 220, в Днепровском – 200 и в Шевченковском районе – 148 случаев", – отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Кличко заявил, что Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону эпидопасности.

Вакцинация в Украине

Минздрав установил новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева