Для этого 70% украинцев должны быть вакцинированы от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, когда в Украине начнут снимать карантинные ограничения.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все другие усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди тех 30%, которые боятся или имеют определенные антивакцинальные настроения", - сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.

"Дальше будем работать с теми, кто почему-то сомневается, будем убеждать и говорить. Мы должны достичь этой цифры, чтобы как Великобритания, Дания или скандинавские страны понемногу снимать карантинные ограничения. В скандинавских странах сегодня уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - пояснил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко сообщил, что в Украину до конца года поступит еще минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

За сутки 21 октября в Украине установлен новый рекорд прививок - вакцинировано почти 270 тыс. человек.

По данным Минздрава, 269 тыс. 666 людей вакцинировано 21 октября против COVID-19: одну дозу получили - 184 тыс. 107, полностью иммунизированы - 85 тыс. 559.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Автор: Леся Лещенко