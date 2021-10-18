Сейчас Окружной админсуд Киева решает вопрос об открытии производства по административному иску.

В суд поступил иск о признании противоправным приказа Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Истцом указан – Дмитрий Ламза. В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства охраны здоровья Украины, датированный 4 октября 2021 года, "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", - говорится в сообщении.

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК остановить действие соответствующего приказа Минздрава.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Минздрава от 4 октября, обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня опубликования.

Позже Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Автор: Инна Андалицкая