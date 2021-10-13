Временные пункты вакцинации были организованы в 634 отделения во всех областях.

За три дня – с 7 по 9 октября во временных пунктах вакцинации на базе отделений "Укрпочты" прививки получили более 10 тысяч украинцев,

В целом временные пункты вакцинации были организованы в 634 отделения во всех областях, сообщила пресс-служба почтового оператора.

Отмечается, что наиболее активно вакцинировались в Одесской (2 тыс. 089 вакцинированных), Полтавской (1 тыс. 800 вакцинированных) и Кировоградской (895 вакцинированных) областях.

В компании добавили, что на текущей неделе планируется работа мобильных точек вакцинации в 594 отделениях "Укрпочты".

Как сообщал УНИАН, в отделениях национальной почтовой компании "Укрпочта" заработали первые временные пункты вакцинации граждан от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной прививки.

95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

98.3% лиц старше 60 лет, которые умерли вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, были невакцинированными, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полный курс прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Жирий