Центры вакцинаций уже работают на 10 железнодорожных вокзалах.

На железнодорожных вокзалах по состоянию на 17:00 22 октября вакцинировано против COVID-19 почти 2 тысячи человек, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Среди лидеров: Киев, где работают два центра вакцинации на вокзале — всего сделано 254 вакцинаций, в Хмельницком — 199 вакцинаций и Коростене — 158 вакцинаций", - говорится в сообщении.

В частности, центры вакцинаций уже работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин, Коростень, Ривне, Хмельницкий и Ужгород. С 23 октября планируется развернуть пункт прививки еще и на вокзале в Ивано-Франковске и Мариуполе.

Пункты вакцинации на вокзалах

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 21 октября открывает на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава, а пункты бесплатной вакцинации на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов, утвержденных правительством.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Бекета