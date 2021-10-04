В нескольких областях нашего государства уровень госпитализаций превышает 60%, сообщили в Минздраве.

Показатели распространения коронавируса COVID-19 в семи областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности.

Как свидетельствуют данные из сайта Министерства здравоохранения, это Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В частности, по состоянию на 3 октября коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом превышает допустимые 20% в Житомирской (20,2%) и Сумской (22,7%) областях.

В Запорожской и Херсонской областях выше допустимых показателей возросли уровень госпитализаций (62,5% и 65,4% соответственно) и его динамика (50,6% и 58,8% соответственно).

Читайте такжеТрем областям Украины в ближайшее время грозит ужесточение карантина – РадуцкийВ Черновицкой и Ривненской областях показатель динамики уровня госпитализаций в настоящее время выше нормы (50%) и составляет 65,6% и 56% соответственно.

Сразу три показателя превышены в Харьковской области – это коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (21,4%), уровень госпитализаций (68,6%) и загруженность коек с кислородом (66,4%).

Напомним, 26 сентября стало известно, что "оранжевая" карантинная зона грозила пяти областям Украины – Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской.

Украина с 23 сентября находится в "желтой" зоне карантина. Всего есть четыре карантинные зоны – "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "зеленой" самый слабый карантин, а в "красной" – самый строгий.

Автор: Антонина Доломанжи