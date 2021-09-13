Андрей Садовый отметил рост числа заболеваемости в городе.

Количество жителей Львова с COVID-19 увеличивается. Мэр города Андрей Садовый предупредил, что могут ввести жесткий карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Сейчас мы находимся в "зеленой" зоне, но если вы посмотрите на динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - говорится в сообщении.

По его словам, "люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию", потом что летом ситуация с коронавирусом была спокойная.

Читайте такжеСМИ узнали, какие ограничения введут в Украине и назвали "поблажки" для вакцинированныхЗа прошедшие сутки во Львове выявили 41 новый случай COVID-19. При этом с начала пандемии в городе зафиксировали 68 929 случаев, из них 1 852 - летальные.

Коронавирус в Украине: данные на 13 сентября 2021

За 12 сентября в Украине подтвердили 1205 новых случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработники. В больницы госпитализировали 833 пациента с симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели - 758 человек.

Автор: Анастасия Горбачева