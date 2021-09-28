"Красная" зона карантина в Украине больше всего "светит" одной области, сообщили в Киевской школе экономики.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что Черновицкая область все еще остается наиболее вероятным претендентом на "красную" зону эпидопасности, за ней – Харьковская и Луганская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"На прошлой неделе мы говорили о пяти регионах – это Черновицкая, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области. Сейчас среди них мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией – это Черновицкая, Донецкая и Луганские области. Это эти три региона, которые сейчас находятся ближе всего к вхождению в "красный" уровень эпидопасности", – рассказал он.

По словам Ганиченко, в двух других регионах ситуация все еще остается критической, но пока временно стабилизировалась – там нет прямой угрозы очень быстрого вхождения в "красный" уровень эпидопасности или очень быстрого неконтролируемого заполнения коек.

"На прошлой неделе мы говорили, что Черновицкая область в течение недели уже должна войти в "красный" уровень, и, действительно, она три дня подряд находилась на близких к предельным показателям. В частности, мы видели уровень госпитализаций в 59 человек в сутки на 100 тыс. населения при предельном в 60 человек, мы видели процент роста госпитализаций на уровне 45% при предельном в 50% и мы видели загруженность коек, которая уже подходила к уровню более 60% при предельном уровне в 65%", – отметил эксперт.

Читайте такжеВ Минздраве приблизительно в ноябре ожидают пик заболеваемости COVID-19 в УкраинеОн также добавил, что впоследствии уровень госпитализаций снизился, однако в последние дни снова начинает расти.

"Показательным является то, что несмотря на вот такое краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже занято 67% коек с кислородом. Это уже больше, чем предельный показатель в 65%. Впервые в этой волне мы увидели превосходство этого показателя", – пояснил Ганиченко.

По его словам, Черновицкая область все еще остается ближайшим претендентом на вхождение в "красный" уровень эпидопасности, следующей в этом списке Харьковская, а за ней Луганская.

В KSE рекомендуют в ближайшее время добавить около 30% дополнительных "ковидных" коек и ресурсов в эти регионы, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и выйти из критического уровня.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость введения ограничений "красного" уровня эпидопасности в этих регионах как можно быстрее, не ожидая, пока показатели достигнут уровня вхождение в "красную" зону.

"В Черновицкой и Харьковской областях это вхождение уже есть очень и очень близким", – подытожил Ганиченко.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавирус, в то же время в ряде стран мира, в частности и в Украине, ввели карантинные меры.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, во время которого предусмотрено четыре уровня эпидопасности – "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". В "зеленой" зоне самые слабые ограничительные меры, а в "красной" – самые строгие.

Украина 23 сентября из "зеленой" зоны перешла в "желтую", и ограничительные меры стали строже.

Какие ограничения вводят в "красной" зоне карантина

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк